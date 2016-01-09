بالصور..بدء أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بقسم شرطة الأقصر

بدأت محكمة جنايات قنا منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين من ضباط وأفراد شرطة، فى قتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر، حيث تم نقل المحاكمة لمحكمة جنايات قنا لدواع أمنية.

وبدأت المحكمة برئاسة المستشار فتحى أبو زيد وعضوية حاتم عبد الفتاح وهانى طه وأمانة سر محمد العزيز جمعة ومصطفى جلال، أولى جلساتها فى محاكمة 9 متهمين 4 ضباط و 5 رقباء سريين، فى واقعة مقتل عامل بقسم شرطة الأقصر.

وحضر فى قاعة المحكمة أهالى المجنى عليه ، بالإضافة إلى المحامى خالد على محامى المجنى عليه طلعت شبيب.

ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر من العام الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر، بلاغا بتجمهر المئات من الأهالى أمام مستشفى الأقصر الدولى احتجاجا على مقتل " طلعت شبيب الرشيدى " واتهامهم عدد من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم، على خلفية ضبطه أمام إحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة. أفادت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من النقيب " إبراهيم ع" معاون مباحث قسم الأقصر، وملازم أول "محمد ا" و ملازم أول "باهر ط " و ملازم أول "سمير ه" ضباط بالقسم، و"مصطفى ج" و"محمد أ" و "محمود س" و"موسى ى" و"مرسال ح" رقباء سريبن. تم ضبط المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات للنظر فى القضية التى تبدأ أولى جلساتها غدا.

>ومن جانبها أغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية لمحكمة قنا وسط الدفع بتعزيزات جديدة بعد توافد المزيد من أهالى العوامية.

- تكثيف أمنى قبل بدء محاكمة المتهمين بقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر

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