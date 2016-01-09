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الداخلية تشكل فريق بحث لضبط قاتلى شهيدى الشرطة..والوزير يأمر برعاية أسرتيهما

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صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية استشهاد العقيد على أحمد فهمى "رئيس قسم مرور المنيب"، والمجند محمد رمضان البرهامى عبدالمقصود، من قوة ذات الجهة، إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاههما أثناء توجههما لجهة العمل مستقلين سيارة بدائرة مركز شبرامنت.

وتم تشكيل فريق بحث موسع من أجهزة الوزارة لسرعة ضبط الجناة والأسلحة المستخدمة.

ونعت وزارة الداخلية شهيدى الواجب داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته الواسعة.

ووجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسرتى الشهيدين من رجال الشرطة الأوفياء.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>استشهاد عقيد شرطة ومجند برصاص إرهابيين فى أبو النمرس بالجيزة
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