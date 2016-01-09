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دراسة: التوتر يعوق قدرة الجسم على فقدان الوزن الزائد

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دراسة: التوتر يعوق قدرة الجسم على فقدان الوزن الزائد دراسة: التوتر يعوق قدرة الجسم على فقدان الوزن الزائد
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التوتر يصعب عملية فقدان الوزن الزائد لأنه يساعد فى تحفيز بروتين معين يعوق قدرة الجسم على تفتيت .

وقال القائمون على الدراسة من جامعة فلوريدا إن الكثير منا يعانى من التوتر على أساس يومى بسبب الظروف المحيطة، مما يسبب عدة مشكلات بينها إعاقة قدرة الإنسان على خسارة الوزن الزائد.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن التوتر المزمن يعمل على تحفيز إنتاج بروتين يقلل قدرة الجسم على تفتيت الدهون يطلق عليه اسم "بيتاتروفين"، كان يعتقد فى السابق أنه سيكون علاجا فعالا لمرض السكر من خلال زيادة أعداد خلايا بيتا المنتجة للأنسولين عند المصابين به، لكن اتضح بعدها أنه ليس لديه أى تأثير بهذا الشأن.

ومضى الباحثون فى هذه الدراسة قدما فى بحث خصائص البيتاتروفين، فتم إجراء تجارب على خلايا استخرجت من الفئران والبشر لتحديد دوره فى تنظيم الدهون بالجسم.

ووجد الباحثون أن الفئران التى تعانى من توتر فى البيئة المحيطة بها زاد إنتاج البروتين لديها، مما يوضح أن البيتاتروفين هو بروتين مرتبط بمعدلات التوتر.

وأشار الباحثون إلى أن دراساتهم كشفت أن البيتاتروفين يعرقل الإنزيم الذى يساعد على تفتيت الدهون المتراكمة بالجسم.

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مصر 365

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