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تحليل في الجول – وليد صلاح: أخطاء التشكيل وليس الملعب سبب هزائم الأهلي في بتروسبورت

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تحليل في الجول – وليد صلاح: أخطاء التشكيل وليس الملعب سبب هزائم الأهلي في بتروسبورت تحليل في الجول – وليد صلاح: أخطاء التشكيل وليس الملعب سبب هزائم الأهلي في بتروسبورت

مرارا وتكرارا هذا الموسم، أبدى الأهلي على ألسنة مدير الكرة سيد عبد الحفيظ والمدرب العام محمد عبد العظيم "عظيمة" وعدد من اللاعبين امتعاضهم من اللعب على ملعب بتروسبورت في القاهرة الجديدة.

لكن نجم الأهلي المعتزل والمحلل الكروي حاليا وليد صلاح الدين يرى أن فرضية ضيق ملعب بتروسبورت وتسبب ذلك في نتائج الأهلي السلبية هي "خيالات".

وقال وليد صلاح لـFilGoal.com: "باستعراض الموسم الماضي والموسم قبل الماضي سنجد أن الأهلي حقق نتائج كبيرة على نفس الملعب".

ما الذي اختلف؟

يقول وليد: "الأهلي يلعب في بتروسبورت بلاعبين غير قادرين على الركض والجري طوال المباراة.. هذا ما تحتاجه للفوز على بتروسبورت".

وأضاف "فقط قارنوا بين نتائج مباريات الأهلي على بتروسبورت في وجود لاعبين مثل تريزيجيه أو رمضان صبحي وفي غيابهم".

وكان فوز الأهلي الصعب على الإنتاج الحربي هو الأول بعد ثلاث تعثرات بين التعادل والهزيمة على بتروسبورت.

ويواجه الأهلي المقاولون العرب غدا الأحد على ملعب برج العرب بعد فوزه العريض 7-3 على اتحاد الشرطة في نفس الملعب.

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