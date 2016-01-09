وزير خارجية إيران: طهران لا تريد تأجيج التوترات مع السعودية

أكد وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف أن بلاده لا تريد تأجيج التوترات مع السعودية وسائر جيرانها فى الخليج، مطالبا فى الوقت نفسه الرياض بالكف عن "دعم الإرهابيين والاستماع إلى صوت العقل".

جاء ذلك فى فى رسالتين منفصلتين بعث بها وزير الخارجية الايرانى إلى الامين العام للأمم المتحدة وأمين منظمة التعاون الاسلامى امس الجمعة، حسبما ذكرت قناة"العالم " الإيرانية السبت.

قال ظريف فى الرسالة التى بعث بها إلى الامين العام وطلب منه ايصالها إلى كل من مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة: "ليس لدينا اى رغبة فى حصول تصعيد فى التوترات فى محيطنا"، مضيفا "علينا جميعا أن نكون موحدين فى وجه التهديدات التى يشكلها المتطرفون علينا جميعا".

وشدد ظريف على أن " السعودية تحاول وأد الاتفاق النووى التاريخى الذى أبرمته ايران مع الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا، فرنسا وروسيا والصين وألمانيا) فى يوليو الماضى، وتدعم ارهابيين متطرفين فى سورية وأساءت معاملة الحجاج الايرانيين وتشن حملة جوية شعواء تستهدف السكان فى اليمن"..

يذكر أن السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عقب قيام محتجين ايرانيين باقتحام سفارة المملكة فى طهران وقنصليتها فى مدينة مشهد وإضرام النار فيهما عقب تنفيذ حكم الاعدام فى رجل الدين الشيعى نمر باقر النمر بعد ادانته باتهامات على صلة بالإرهاب.

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