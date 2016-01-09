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بالصور.. خالد الكندرى آخر سجين كويتى مفرج عنه من جوانتانامو يلتقى والده

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بالصور.. خالد الكندرى آخر سجين كويتى مفرج عنه من جوانتانامو يلتقى والده بالصور.. خالد الكندرى آخر سجين كويتى مفرج عنه من جوانتانامو يلتقى والده

>التقى اليوم السبت فايز الكندرى آخر سجين كويتى مفرج عنه من سجن خليج جوانتانامو، بوالده فى مستشفى تابعة للجيش الكويتى بعد قضاءه أكثر من 13 سنة فى المعتقل الأمريكى، وكان بصحبه والد الكندرى رئيس لجنة عائلات المعتقلين الكويتيين فى جوانتانامو خالد عودة.

كان البنتاجون قد أعلن أمس الجمعة أنه تم نقل الكندرى من سجن جوانتانامو الأمريكى المثير للجدل إلى بلده الكويت. وقال البنتاجون فى بيان أن "وزارة الدفاع تعلن اليوم تسليم فايز محمد أحمد الكندرى من سجن جوانتانامو إلى حكومة دولة الكويت". وبذلك ينخفض عدد المعتقلين الذين لا يزالون فى جوانتانامو إلى 104

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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