10 وفيات بالكوليرا فى أكبر مخيم للاجئين الصوماليين فى العالم فى كينيا

>أعلنت الأمم المتحدة السبت وفاة عشرة صوماليين على الأقل بالكوليرا وإصابة ألف آخرين بهذا المرض فى مخيم داداب للاجئين الذى يعد الأكبر فى العالم فى شمال شرق كينيا.

وتفشى الوباء فى نوفمبر فى هذا المخيم للاجئين الصوماليين الذى يستقبل حوالى 350 ألف شخص كما أوضح عثمان يوسف أحمد من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقد انتشر بسبب تساقط الأمطار الغزيرة فى هذا البلد خلال أسابيع عدة، ولفت أحمد إلى " أن الأهم هو النظافة" مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تهمل أى شيء وهى تنشر الكلور فى المخيم وتوزع الصابون على اللاجئين.

والكوليرا مرض معد للغاية وينتقل عبر المياه الملوثة بالبراز البشري. وبعد فترة حضانة ليومين إلى خمسة ايام يتسبب مرض الكوليرا باسهال شديد واجتفاف الجسم ثم قد يؤدى بعد ذلك أن لم يتوفر العلاج السريع إلى الوفاة فى غضون بضع ساعات، وقد وصل اللاجئون الصوماليون إلى داداب على دفعات عدة منذ 1991 هربا من الحرب الأهلية والمجاعة.

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