ضبط أحد المتورطين فى إطلاق النار وتحطيم سيارات أمام ملهي ليلي بالعمرانية

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، خلال 48 ساعة، من ضبط أحد العناصر الجنائية المتورطين فى إرتكاب واقعة إطلاق أعيرة نارية وتحطيم بعض السيارات أمام الملهى الليلى بفندق أمارانت بالعمرانية. وبحوزته فرد خرطوش.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، إنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية من المواطن/سعيد . إ . ع – مدير الملهى الليلى بفندق أمارانت الكائن بدائرة القسم .. بقيام ( 6 أشخاص مجهولين ) يحملون عصى وشوم بتحطيم زجاج 3 سيارات كانت متوقفة أمام الملهى وإطلاق اعيرة نارية وفرارهم هاربين.

> وتابع البيان: “على الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد وضبط أحد مرتكبى الواقعة ويدعى ( إبراهيم . ط . ع – وشهرته إبراهيم الأبيض – يعمل بودى جارد – ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) .. وبحوزته ( فرد خرطوش عيار 12مم و5 طلقات خرطوش من ذات العيار ) .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع أخرين ( تم تحديدهم وجارى ضبطهم ) وذلك إنتقاماً من المسئولين عن الفندق والملهى الليلى لسابقة منع صديقه ( شريف . ص . ح – مالك مطعم ) من الدخول للفندق وبحوزته ( فرد خرطوش عيار 16مم ) حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية وتحرر ضده المحضر اللازم .

> تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين”.