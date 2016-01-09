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أمن الإسكندرية يحبط ترويج 30 طربة حشيش و100 قرص مخدر وضبط هارب من الإعدام

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أمن الإسكندرية يحبط ترويج 30 طربة حشيش و100 قرص مخدر وضبط هارب من الإعدام أمن الإسكندرية يحبط ترويج 30 طربة حشيش و100 قرص مخدر وضبط هارب من الإعدام
أحبطت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، محاولات تجار مخدرات ترويج كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة على عملائهم بالمحافظة.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية، من ضبط كلاً من "عبد السلام.ع " 38 سنة، و"خليفة.ج" 28 سنة، عاطلان مقيمان دائرة قسم برج العرب، بحوزتهما "30" طربه لمخدر الحشيش تزن حوالى 7،5 كجم، ومبلغ 200 جنيه، و2 هاتف محمول أثناء تواجدهما بدائرة القسم.

أقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك، من ضبط "أحمد. م" 25 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجله"، مقيم دائرة القسم، بحوزته 100 قرص مخدر ومبلغ 45 جنيها .

أقر المتهم بحيازته للأقراص بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

كما نجحت المديرية فى ضبط هارب من حكم بالإعدام و 3 أحكام بالمؤبد.

تمكن النقيب أحمد تمراز الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية منفذ الكيلو 57 – الطريق الساحل - دائرة القسم برج العرب، من ضبط "مصطفى. ع" 38 سنة صاحب محل مقيم دائرة قسم أول المنتزه، وله محل إقامة آخر مركز صدفا محافظة أسيوط، المحكوم عليه بالإعدام فى القضية جنايات مركز صدفا – بأمن أسيوط "قتل" غيابياً بالإعدام، والقضية جنايات مركز صدفا – بأمن أسيوط "سلاح" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز صدفا – بأمن أسيوط "سلاح" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز صدفا – بأمن أسيوط "استعمال قوة" غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات، جارى اتخاذ إجراءات ترحيلة للتنفيذ عليه.
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