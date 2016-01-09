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بالصور.. وزير النقل يتفقد طريق شبرا بنها ويشدد على تكثيف العمل لسرعة الانتهاء

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بالصور.. وزير النقل يتفقد طريق شبرا بنها ويشدد على تكثيف العمل لسرعة الانتهاء بالصور.. وزير النقل يتفقد طريق شبرا بنها ويشدد على تكثيف العمل لسرعة الانتهاء
تفقد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل والمواصلات طريق شبرا - بنها، والمقرر ربطه بالدائرى الإقليمى، وتبلغ تكلفة تطوير طريق بنها نحو 1.7 مليار جنيه.
>اليوم السابع -1 -2016
>وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق بطول 20 كيلو مترا، وجار العمل بالمرحلة الثانية بطول 20 كيلومترا أيضا، وشدد الجيوشى على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، موضحا أنه لن يقبل أى تأخر جديد فى أعمال الطرق.

وقال إن المسئول غير القادر على تحمل المسئولية عليه أن يرحل وتفقد الجيوشى طريق الإسكندرية الزراعى، وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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