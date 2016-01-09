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تكثيف أمنى قبل بدء محاكمة المتهمين بقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر

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تكثيف أمنى قبل بدء محاكمة المتهمين بقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر تكثيف أمنى قبل بدء محاكمة المتهمين بقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر
شهد محيط محكمة جنايات قنا اليوم، تشديدا أمنيا لتأمين محاكمة المتهمين بقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر.

ومن جانبه، تفقد اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا كافة التأمينات للمحاكمة، حيث تبدأ المحكمة اليوم السبت، أولى جلساتها فى محاكمة 9 متهمين و4 ضباط و5 رقباء سريين فى واقعة مقتل عامل بقسم شرطة الأقصر.

وترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر من العام الماضى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغا بتجمهر المئات من الأهالى أمام مستشفى الأقصر الدولى، احتجاجا على مقتل "طلعت شبيب الرشيدى" واتهامهم عددا من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام إحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

وأفادت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة كل من النقيب "إبراهيم ع" معاون مباحث قسم الأقصر، وملازم أول "محمد.ا" وملازم أول "باهر ط" وملازم أول "سمير. ه" ضباط بالقسم، و"مصطفى ج" و"محمد أ" و "محمود س" و"موسى ى" و"مرسال ح" رقباء سريين.

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