القبض على "حنكش" وبحوزته 6 لفافات هيروين وفرد خرطوش بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز تلا بالمنوفية، من ضبط عاطل وشهرته "حنكش" وبحوزته 6 لفافات هيروين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا يفيد بضبط "محمود.ع" 25 عاما عاطل، وشهرته "حنكش" ومقيم شبرابتوش بمركز تلا، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، مطواة قرن غزال، و6 لفافات بلاستيك بها مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين، و8 قطع حشيش، ومبلغ مالى قدره 400 جنيه، هاتف محمول.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 602 جنح مركز تلا، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.