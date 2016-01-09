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صور| تدشين خط طيران جديد من عمان إلى مطار شرم الشيخ

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استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اول طائرة تابعه لشركة فلاي جوردن الاردنية القادمة من مطار عمان الدولي ، وكان علي متنها 120 راكب، بحضور كلا من حلمي النمنم وزير الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والطيار هاني رمزي نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولى .

وصرح رمزي ان انضمام شركة الطيران فلاي جوردن الي شركات الطيران العاملة بالمطار جاء نتيجة اطمئنانها لإجراءات الامن والسلامة بالمطار ، وأكد رمزي انها ثالث شركة اردنية عاملة بمطار شرم الشيخ بعد شركة جوردن اير وايز وشركة الملكية الاردنية .

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع وزير الثقافة بالترحيب بجميع الركاب القادمين علي الطائرة وقاموا بتقديم الورود لهم مؤكدين علي ان شرم الشيخ مدينة الامن والسلام ، كما قامت ادارة الارشاد بالمطار بعمل استقبال خاص للطائرة علي ارض المهبط ترحيباً بها .

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