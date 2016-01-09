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زوج لـ"محكمة الأسرة": مراتى بتضربنى اخلعوها وارحمونى

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زوج لـ"محكمة الأسرة": مراتى بتضربنى اخلعوها وارحمونى زوج لـ"محكمة الأسرة": مراتى بتضربنى اخلعوها وارحمونى
وقف الزوج "رضا.مضطفى" أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر يرد على ادعات زوجته "بثينة.فريد"، فى دعوى الخلع، قائلا: "منها لله عشت أسوأ أيام حياتى معاها وأخيرا هتخلعنى وأرتاح من شرها ست مفترية متعرفش ربنا بتفنن عشان تحرق دمى وعايزة تموتنى ناقص عمر".

وتابع فى رده على الدعوى التى حملت رقم 4786 لسنة 2015: عشت معها خلال سنوات الزواج وأحمد الله أننا لم ننجب أطفال ليروا أخلاقها المتدنية فهى لا يخرج من فمها إلا الكلام البذىء ولا تتحرك يدها إلا لتتعدى عليا وتضربنى.

وأكمل:نسيت أننى زوجها ولى حقوق شرعية وعليها أن تحترمنى ولكنها ست مفترية لا تعرف الرحمة أوقعنى حظى التعيس بين يديها ".

وأضاف: لم يكن يظهر عليها قبل الزواج أن شخصيتها هكذا رغم أننى سألت عن نسبهم وأخلاقهم ولكن يبدو أننى وقعت فى الفخ، نعم كنت أتمنى اللحظة التى تخلعنى فيها ولولا المؤخر الذى أجبرونى على كتابته لكنت طلقتها من أول شهر زواج .

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