إفتتاح 160 مخبزا و10 محلات بقالة تموينية بالقري الاكثر إحتياجا بالفيوم والبحر الاحمر

وافقت اللجنة العليا للمخابز في كلا من محافظتي الفيوم والبحر الاحمر علي إفتتاح 160 مخبزا بلديا جديدا في القري والمراكز الاكثر إحتياجا بهدف توفيرالخبز المدعم للمواطنين كما تم إفتتاح 10 محلات بقالة تموينية جديدة

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل محافظة لديها لجنة عليا للمخابز برئاسة المحافظ ومفوضا عن وزير التموين بالموافقة علي إنشاء مخابز جديدة حسب إحتياج القري والمراكز بالمحافظة مشيرا الي أن المخابز الجديدة التي تمت الموافقة عليها تتضمن 150 مخبزا جديدا في قري ومراكز محافظة الفيوم وأنه تم الموافقة علي إنشاء 10 مخابز في محافظة البحر الاحمر بالاضافة الي فتح 10 محلات بقالة تموينية جديدة تشمل 7 مخابز وبقال تمويني بمدينة الغردقة ومخبزين برأس غارب ومخبز و4 محلات تموينية بمدينة سفاجا و4 محلات بقالة تموينية بمدينة القصير وبقال تمويني واحد بمنطقة الشلاتين

وقال أن منظومة الخبز المدعم في محافظة البحر الاحمر وحدها وفرت خلال عام 2015 نحو 11 ألف و64 ألف و600 طن دقيق مخابز بنسبة توفير بلغت 37% حيث كانت حصة المحافظة قبل المنظومة 29 ألف و777 و600 طن دقيق سنويا وأصبحت بعد المنظومة 18 ألف 713 ألف طن دقيق مع توفير الخبز للمواطنين طوال اليوم والقضاء علي مشكلة طوابير الخبز مؤكدا أن منظومة الخبز منذ تطبيقها علي مستوي الجمهورية وفرت نحو مليون و900 ألف طن قمح سنويا.