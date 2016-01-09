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القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو حشيش و400 قرص مخدر بالبحيرة

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القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو حشيش و400 قرص مخدر بالبحيرة القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو حشيش و400 قرص مخدر بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو حشيش و 400 قرص مخدر بالبحيرة، بقصد الإتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

كان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث، من ضبط " ف ق " عاطل، " م د ر " عاطل ومقيم عزبة الحمراء أبو المطامير، وبحوزتهما عدد (35 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى (175) جرام، ومبلغ مالى قدره 560 و( 2 )هاتف محمول" بقصد الاتجار"، تحرر المحضر رقم 415/2016 جنح مركز أبو المطامير.

تم ضبط " ح ع " عاطل ومقيم شمال التحرير أبو المطامير، وبحوزته عدد (300 ) قرص مخدر ومبلغ مالى قدرة 6800 " بقصد الاتجار"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 417/2016 جنح مركز أبو المطامير.

كما تم ضبط " خ ع " ومقيم شمال التحرير / أبو المطامير وبحوزته عدد (100 ) قرص مخدر ومبلغ مالى قدرة 800 وهاتف محمول " بقصد الاتجار " جارى تحرير المحضر اللازم بمركز أبو المطامير.

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مصر 365