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بالصور.. لمرضى السمنة أفضل 10 وجبات "سناك" صديقة للريجيم وتقلل وزنك

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تعتمد الأنظمة الغذائية الصحية على تناول وجبات متعددة بكميات قليلة ذات سعرات حرارية شبه معدومة، وهناك البعض يقومون بوضع أنظمة غذائية بأنفسهم بناء على معلومات قرأها بما تتناسب مع أسلوب حياته، بدون التزام بوجود وجبة "سناك" والتى يفضل تناولها بين الوجبات الثلاثة الرئيسية.

ويقدم الموقع الأمريكى "womansday" أفضل 10 وجبات سريعا يمكن تناولهم كوجبة "سناك" تساعد على تخفيف الوزن، وهى..

اليوم السابع -1 -2016

البيض المسلوق..


>يحسن وظيفة الغدة الدرقية بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية والدسم ويمكن إضافة صلصة الفلفل الحارة فهى تساعد على حرق السعرات.

اليوم السابع -1 -2016

بروتين وخردل..


>مقدار 10 جرامات من البروتين بحيث تحتوى على 60 سعرًا حراريًا فقط أى أنها خالية من وتناوله مع الخردل يشعر الفرد بالشبع خاصة أن البروتين يهضم ببطء أكثر من الكربوهيدرات.

اليوم السابع -1 -2016

الفشار..


>سواء كان محضرًا بالطريقة التقليدية أو بالأجهزة الجديدة فهو يحتوى على ألياف كثيرة وقليل السعرات الحرارية، ويمكن إضافة نكهة الجبن عليه.

اليوم السابع -1 -2016

زبدة الفول السودانى..


>رغم زعم الكثير أنها مليئة بالدهون التى تزيد الوزن إلا أن خبراء التغذية ينصحون بها لأنها تحتوى على الدهون الصحية والتى تساعد الجسم على بناء الأنسجة العضلية، ويمكن وضعها على قطعة "توست" ذات بحبوب القمح لوجبة سريعة.

اليوم السابع -1 -2016

البطيخ مع الخل البلسمى..


>الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المياه تشعر أكثر بالشبع، من أهمها البطيخ، وإضافة الخل البلسمى معها يساعد على تنشيط إنزيم الهضم.

اليوم السابع -1 -2016

رقائق الكوسة المخبوزة مع الفلفل الأحمر..


>وهى تعمل على زيادة التمثيل الغذائى والحد من شهيتك وخفض ضغط الدم، وبتقطيع الكوسة إلى شرائح ووضع القليل الفلفل الأحمر الحلو ووضعه فى الفرن على درجة حرارة 450 لمدة 30 دقيقة.

اليوم السابع -1 -2016

الأناناس مع عصير الليمون..


>الأناناس منخفض السعرات الحرارية ويحتوى على نسبة عالية من الماء وتناول عصير الليمون معه يعزز الهضم السليم لك.

اليوم السابع -1 -2016

قطع التفاح مع عين الجمل والقرفة..


>تعطى القرفة مذاقًا مميزًا للأطعمة ويمكن وضعه على شرائح التفاح وتناول عين الجمل معه للحصول على وجبة عالية المذاق ذات سعرات حرارية منخفضة.
>اليوم السابع -1 -2016

الرمان مع الفستق..


>يعمل الرمان على تجنب الإفراط فى تناول الطعام لامتلائها بالألياف بالإضافة إلى جرعة كبيرة من فيتامين C بينما الفستق يحتوى على الأحماض الأمينية المعروفة للمساعدة فى تحسين تدفق الدم أثناء ممارسة الرياضة.
>اليوم السابع -1 -2016

السالمون مع الليمون والخبز البنى..


>سمك السالمون غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية مما يزيد من مستويات بعض الهرمونات التى تساعد على حرق الدهون فى البطن وإضافة الليمون لها يعزز عملية الهضم.

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