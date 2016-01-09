بالصور.. لمرضى السمنة أفضل 10 وجبات "سناك" صديقة للريجيم وتقلل وزنك

تعتمد الأنظمة الغذائية الصحية على تناول وجبات متعددة بكميات قليلة ذات سعرات حرارية شبه معدومة، وهناك البعض يقومون بوضع أنظمة غذائية بأنفسهم بناء على معلومات قرأها بما تتناسب مع أسلوب حياته، بدون التزام بوجود وجبة "سناك" والتى يفضل تناولها بين الوجبات الثلاثة الرئيسية.

ويقدم الموقع الأمريكى "womansday" أفضل 10 وجبات سريعا يمكن تناولهم كوجبة "سناك" تساعد على تخفيف الوزن، وهى..

البيض المسلوق..

>يحسن وظيفة الغدة الدرقية بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية والدسم ويمكن إضافة صلصة الفلفل الحارة فهى تساعد على حرق السعرات.

بروتين وخردل..

>مقدار 10 جرامات من البروتين بحيث تحتوى على 60 سعرًا حراريًا فقط أى أنها خالية من الدهون وتناوله مع الخردل يشعر الفرد بالشبع خاصة أن البروتين يهضم ببطء أكثر من الكربوهيدرات.

الفشار..

>سواء كان محضرًا بالطريقة التقليدية أو بالأجهزة الجديدة فهو يحتوى على ألياف كثيرة وقليل السعرات الحرارية، ويمكن إضافة نكهة الجبن عليه.

زبدة الفول السودانى..

>رغم زعم الكثير أنها مليئة بالدهون التى تزيد الوزن إلا أن خبراء التغذية ينصحون بها لأنها تحتوى على الدهون الصحية والتى تساعد الجسم على بناء الأنسجة العضلية، ويمكن وضعها على قطعة "توست" ذات بحبوب القمح لوجبة سريعة.

البطيخ مع الخل البلسمى..

>الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المياه تشعر أكثر بالشبع، من أهمها البطيخ، وإضافة الخل البلسمى معها يساعد على تنشيط إنزيم الهضم.

رقائق الكوسة المخبوزة مع الفلفل الأحمر..

>وهى تعمل على زيادة التمثيل الغذائى والحد من شهيتك وخفض ضغط الدم، وبتقطيع الكوسة إلى شرائح ووضع القليل الفلفل الأحمر الحلو ووضعه فى الفرن على درجة حرارة 450 لمدة 30 دقيقة.

الأناناس مع عصير الليمون..

>الأناناس منخفض السعرات الحرارية ويحتوى على نسبة عالية من الماء وتناول عصير الليمون معه يعزز الهضم السليم لك.

قطع التفاح مع عين الجمل والقرفة..

الرمان مع الفستق..

السالمون مع الليمون والخبز البنى..

>تعطى القرفة مذاقًا مميزًا للأطعمة ويمكن وضعه على شرائح التفاح وتناول عين الجمل معه للحصول على وجبة عالية المذاق ذات سعرات حرارية منخفضة.>يعمل الرمان على تجنب الإفراط فى تناول الطعام لامتلائها بالألياف بالإضافة إلى جرعة كبيرة من فيتامين C بينما الفستق يحتوى على الأحماض الأمينية المعروفة للمساعدة فى تحسين تدفق الدم أثناء ممارسة الرياضة.>سمك السالمون غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية مما يزيد من مستويات بعض الهرمونات التى تساعد على حرق الدهون فى البطن وإضافة الليمون لها يعزز عملية الهضم.