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خبراء التغذية ينصحون بالتركيز على تناول الخضروات الخضراء

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خبراء التغذية ينصحون بالتركيز على تناول الخضروات الخضراء خبراء التغذية ينصحون بالتركيز على تناول الخضروات الخضراء
ينصح خبير التغذية الفرنسى نيكولا شول بالتركيز على تناول الخضروات الخضراء الغنية بالفيتامينات التى تعوض الجسم عن نقصها والتى تعد أفضل غذاء لمشاهير النجوم وهى تتركز فى البامية الأفريقية.

وكذلك نبات المورينجا وهو مكمل غذائى لأمراض سوء التغذية الهندى والذى تحتوى أوراقه على 7 أضعاف فيتامين سى الموجود فى البرتقال وأربعة أضعاف فيتامين ألف الموجود فى الجزر وأربعة أضعاف الكالسيوم الموجود فى الحليب ويعرف بشجرة الحياة أو الشجرة المعجزة فهو مصدر غذائى كامل للفقراء وزيت هذه الشجرة يفوق قيمته الغذائية زيت الزيتون وتساعد فى علاج أنيميا الدم وأمراض القلب والمخ والأعصاب والسكر.

ويطالب الخبير بضرورة تناول الفاصوليا الخضراء لما لها من فوائد عديدة.

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