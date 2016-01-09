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رئيس مجلس مصراتة الليبي ينفي حصار السراج والوفد المرافق له بمدينة «زليتن»

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رئيس مجلس مصراتة الليبي ينفي حصار السراج والوفد المرافق له بمدينة «زليتن» رئيس مجلس مصراتة الليبي ينفي حصار السراج والوفد المرافق له بمدينة «زليتن»

مسلحين في ليبيا – أرشيفية

نفى رئيس المجلس البلدي مصراتة الليبي محمد شتيوي، التصريحات التي تداولت حول تعرض رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج والوفد المرافق له، للحصار أثناء تقديم واجب العزاء في شهداء الانفجار الإرهابي بزليتن.

وأكد شتيوي، في تصريح له اليوم، أن موكب السراج تعرض لإطلاق رصاص أثناء عودته إلى مصراتة الليلة الماضية بعد أداء واجب العزاء، وهو الأمر الذي اضطرهم إلى الرجوع لزليتن والبقاء فيها حتى اتخذت التدابير الأمنية لخروجه.

وأوضح محمد شتيوي، أن من وصفهم بالجهات الأمنية في المدينة والأخرى القادمة من مدينة مصراتة قامت بتأمين السراج والوفد المرافق له.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” قد تداولت أنه تم حصار اجتماع للسراج داخل المجلس البلدي مصراتة، وهو الأمر الذي تم نفيه.

وتأتي زيارة السراج إلى زليتن بعد وصوله إلى مصراتة ومنها إلى زليتن لأداء واجب العزاء في أسر الشهداء الذين سقطوا في تفجير استهدف مركزا لتدريب خفر السواحل أمس الخميس في زليتن.

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