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علاء حسانين: تجدد اشتعال النار فى "قرية مناصافور" يؤكد تدخل الجان

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علاء حسانين: تجدد اشتعال النار فى "قرية مناصافور" يؤكد تدخل الجان علاء حسانين: تجدد اشتعال النار فى "قرية مناصافور" يؤكد تدخل الجان
أكد علاء حسانين النائب السابق، أن تجدد اشتعال حرائق قرية مناصافور التابعة لديرب نجم بالشرقية، دليل على أن وراءها الجان، مضيفا: اليوم اشتعلت النيران بثياب إحدى السيدات أمام الجميع ليرسل الجان رسالة للجميع يؤكد أنه هو الذى يشعل الحرائق وليس أحدا غيره.

وأوضح "حسانين" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "أنه بعد أن قرأ على السيدة أمام أكثر من 30 شخصًا دون تصوير خرجت النيران من قدميها، وليس هذا بعجيب، فقبل ذلك بنصف ساعة خرجت النيران من جنبها الأيمن وأمسكت النيران بملابسها على مسمع ومرأى من الجميع.

وطالب حسانين بعض المشايخ الذين يتهمون الأهالى بالقرى بأنهم يتبعون ويروجون للخرافات، أن يزوروا تلك القرى، ويقفوا على حقيقة هذا الأمر، وبعدها يوجهون اتهاماتهم .

وقدم حسانين الشكر لنواب الدائرتين الذين اهتموا وتواجدوا معه سواء بمركز ديرب نجم أو كفر صقر وهم النواب طلعت السويدى والدكتور عبد الباقى تركيا والدكتور صلاح منصور، والمحاسب محمد حلمى .

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مصر 365