أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي -
اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الجالية المصرية بليبيا يستنكر تفجير زليتن ويعزى أسر شهداء الحادث

Google+ Print
رئيس الجالية المصرية بليبيا يستنكر تفجير زليتن ويعزى أسر شهداء الحادث رئيس الجالية المصرية بليبيا يستنكر تفجير زليتن ويعزى أسر شهداء الحادث

استنكر رئيس الجالية المصرية لدى ليبيا الدكتور علاء حاضورة، التفجير الانتحارى بمعهد تدريب عناصر الشرطة القضائية بمدينة زليتن الليبية والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال حاضورة، فى تصريح السبت أن التفجير الذى وقع فى زليتن يؤكد مدى أهمية توحد الليبيين للقضاء على الإرهاب.. لافتا إلى أنه يتقدم بأحر التعازى لأسر شهداء التفجير الانتحارى واصفا الهجوم الانتحارى بالعمل "الإرهابى".

ودعا حاضورة الجميع إلى التكاتف وتوحيد الجهود من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا، مشددا على ضرورة التغلب على الانقسامات الداخلية والتركيز على المعركة المشتركة ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار، وتهدئة الأوضاع بالبلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365