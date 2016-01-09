رئيس الجالية المصرية بليبيا يستنكر تفجير زليتن ويعزى أسر شهداء الحادث

استنكر رئيس الجالية المصرية لدى ليبيا الدكتور علاء حاضورة، التفجير الانتحارى بمعهد تدريب عناصر الشرطة القضائية بمدينة زليتن الليبية والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال حاضورة، فى تصريح السبت أن التفجير الذى وقع فى زليتن يؤكد مدى أهمية توحد الليبيين للقضاء على الإرهاب.. لافتا إلى أنه يتقدم بأحر التعازى لأسر شهداء التفجير الانتحارى واصفا الهجوم الانتحارى بالعمل "الإرهابى".

ودعا حاضورة الجميع إلى التكاتف وتوحيد الجهود من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا، مشددا على ضرورة التغلب على الانقسامات الداخلية والتركيز على المعركة المشتركة ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار، وتهدئة الأوضاع بالبلاد.

>