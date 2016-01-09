مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر ‏دائرة قسم الكوثر شرق محافظة سوهاج انقلاب سيارة على الطريق ومصرع شخص وإصابة 4 نتيجة انفجار الأطار الأمامى، مما أدى لإنقلاب السيارة على جانب الطريق.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة الكوثر يفيد بانقلاب سيارة على جانب الطريق بدائرة المركز ومصرع شخص وإصابة آخرين، تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والرائد أحمد عزت، رئيس مباحث قسم الكوثر أنه أثناء سير السيارة رقم 6732 ص أ ج قيادة محمد صلاح ‏عبد المقصود أحمد " 30 سنة ويقيم بناحية فاو قبلى دائرة مركز دشنا " قنا " على الطريق اختلت عجلة القيادة ‏بيده نتيجة انفجار الأطار الأمامى، مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق، نتج عن الحادث وفاة نصر أحمد أبو المجد" 46 سنة ‏ وإصابة منتصر قاسم محمد محمود " 40، محمد يوسف الطبرى 43‏، سمية محمد محمد حفنى 28 ‏سنة، عماد إسماعيل عبد الراضى 38 سنة، وجميعهم يقيمون بناحية فاو قبلى دائرة مركز دشنا " قنا " ‏من مستقلى السيارة " بكسور وجروح متفرقة بالجسم ".

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام والجامعى، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى ‏الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، جارى موالاة الاستعلام عن حالة المصابين وسؤالهم، تم رفع أثناء الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10 إدارى القسم لسنة 2016 .