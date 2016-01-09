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مصرع طفل صدمته سيارة شركة مياه الشرب فى قرية السلامونى بسوهاج

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مصرع طفل صدمته سيارة شركة مياه الشرب فى قرية السلامونى بسوهاج مصرع طفل صدمته سيارة شركة مياه الشرب فى قرية السلامونى بسوهاج
لقى طفل مصرعه، عندما صدمته سيارة شركة مياه الشرب بمدخل قرية السلامونى مركزأخميم سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة توزيع المياه التابعة لشركة مياه الشرب.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية ، أنه أثناء قيادة "أحمد. ع"سائق بشركة ‏مياه الشرب والصرف الصحى سيارة الشركة، صدم الطفل "محمد . ا" 12 سنة طالب ويقيم بذات الناحية، حيث توفى فى الحال وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى.

وبسؤال قائد السيارة، أكد أنه عقب قيامه بتوزيع مياه الشرب على أهالى القرية لإنقطاعها صدم الطفل دون رؤيته بسبب ازدحام الأهالى، وبسؤال والد المتوفى "السيد.م" 66 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، اتهم ‏قائد السيارة بالتسبب فـى وفاة إبنه، فتم التحفظ على السيارة بديوان المركز، وتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة والذى أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى ‏الوفاة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 495 جنح المركز لسنة 2016 .

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