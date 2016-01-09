طائرات دول التحالف العربي تقصف مواقع للمليشيات في أماكن متفرقة بصنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربي مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح في صنعاء.

فقد استهدفت الطائرات معسكرا لتدريب عناصر المليشيات في مديرية أرحب شمال غرب العاصمة المجاورة لمحافظة عمران .. وكانت ميليشيات الحوثيين قد أنشأت هذا المعسكر لتدريب عناصرها وإرسالهم لجبهات القتال.

وكان هذا المعسكر قد تعرض لقصف الطائرات قبل عدة أيام.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت أيضا الليلة الماضية مواقع للمليشيات في مديرية ضلاع همدان المجاورة لارحب غرب صنعاء ومديرية بنى حشيش المجاورة لمديرية نهم شرق صنعاء والتي تشهد معارك بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات.

واستهدفت الطائرات كذلك قاعدة الديلمي الجوية القريبة من مطار صنعاء والتي تتعرض للقصف بصورة متكررة في الأسبوعين الماضيين.