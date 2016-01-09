قافلة تعليمية بكفرالشيخ تضم كبار القنوات التعليمية المتخصصة لطلاب الثانوية

أصدرت إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بياناً، صباح اليوم السبت، أكدت فيه أن المديرية ستنظم قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بالتعاون بينها وبين مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

قالت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، إن القافلة التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة للمراجعة النهائية لجميع المواد ستكنون يومى الخميس والجمعة 21 و22 يناير من الساعة التاسعة صباحا بمركز التطوير التكنولوجى بمدينة كفر الشيخ، المقابل لفرع الجامعة العمالية .

وأضافت وكيل الوزارة، أنها تدعو طلاب الثانوية العامة حضور القافلة للاستفادة منها، ولتوضيح ما هو غامض بالنسبة لهم من موضوعات فى المواد الدراسية.

وأضاف محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن القافلة تضم كبار خبراء القنوات التعليمية المتخصصة بالقاهرة، وأنهم يستعرضون خلال القافلة التعليمية الأسئلة المتوقعة فى امتحان هذا العام، مشيراً إلى أنها القافلة الثالثة التى تشهدها المحافظة خلال عامين دراسيين، لتقديم خدمات تعليمية للطلاب.