نقيب الصيادين بكفر الشيخ: عرض الصيادين العائدين من تونس على نيابة النزهة

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن الصيادين المفرج عنهم من قبل السلطات التونسية، بعد تدخل الخارجية المصرية ونقابة الصيادين، وصلوا مطار القاهرة صباح اليوم السبت، وسيتم عرضهم على نيابة النزهة، وبمجرد الإفراج عنهم سيتوجهون لقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطبس بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف نصار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السفارة المصرية بتونس كانت قد أنهت كافة الإجراءات اللازمة واستخراج وثائق السفر الخاصة بهم وحجز تذاكر الطيران على الخطوط المصرية، ووصلوا لمطار القاهرة واطمأن أهاليهم على وصولهم.

وأضاف نصار، أن الصيادين كانوا على متن مركب صيد، وألقى القبض عليهم بميناء صفاقس فى تونس منذ 25 يوماً، وهم "محمد السيد فراج، حسنى على البدوى، غالى أحمد إسماعيل، جودة ممدوح عرفة، حسن شحاتة، سعيد محمد القاضى، على عبد الرحمن لزم، شوقى محمد الزهرى، أحمد أحمد عبيد، رامى عبده لزم، أحمد عبد الفتاح عرفة، يسرى إبراهيم المزين، حسين جلال عطية، مجدى عبد الرحمن الأزلى، على حسن لزم، سعيد سعيد الشهبة".

وقال نصار، إن أهالى الصيادين تلقوا هذا الخبر بفرحة عارمة، مشيراً إلى أن مشكلة الـ32 صيادا المحتجزين فى ليبيا منذ 6 أشهر تظل قائمة، منهم 17 صيادا فى طرابلس كانوا على متن المركب المسماة (أبو هناء)، وعدد 15 صيادا آخرين محتجزين بمصراته كانوا على مركب الصيد المسماة (الأميرة منى)، لافتاً إلى أنه فى انتظار تدخل القيادة السياسية للإفراج عنهم.

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