لو بتعانى من الهالات السوداء.. تعرف على أسباب ظهورها

ظهور الهالات السوداء بمنطقة تحت العينين إحدى المشاكل التى تؤرق الكثير من الأشخاص خاصة الفتيات نظرًا لتأثيرها على جمالهن مما يجعلهن يلجأن لاستخدام مستحضرات التجميل لإخفاء الاسمرار الذى تسببه هذه الهالات.>حول ذلك، تقول دكتورة نهى سعيد، استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الهالات السوداء تعد إحدى المشاكل التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل قلة عدد ساعات النوم، والتغذية غير الصحية، أو الإصابة ببعض الأمراض التى تساهم فى ظهور الهالات السوداء تحت العين مثل الإصابة بأورام المخ.

واستكملت د. نهى قائلة: "تعرض العين للإجهاد أحد أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين واسمرار منطقة تحت العين وقلة عدد ساعات النوم بالنسبة للطلبة الذين يسهرون للمذاكرة خلال فترة الامتحانات مما يتسبب فى حدوث ظهور الهالات السوداء بصورة مبالغ فيها".

وتابعت د. نهى قائلة "لا يجب على الأشخاص الذين يعانون من ظهور هالات سوداء تحت العين استخدام أى وصفات أو مراهم دون استشارة الطبيب وذلك لتفادى تفاقم مشكلة الهالات السوداء وزيادة الاسمرار تحت العين".

لذلك تنصح د. نهى قائلة "يجب على الأشخاص الذين يعانون من ظهور الهالات السوداء بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لمعرفة سبب اسمرار منطقة تحت العين".