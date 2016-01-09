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استنفار أمنى على طرق شمال ووسط سيناء

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استنفار أمنى على طرق شمال ووسط سيناء استنفار أمنى على طرق شمال ووسط سيناء
رفعت أجهزة الأمن بشمال سيناء حالة الاستنفار بمناطق غرب ووسط سيناء لمنع تسلل مسلحين تتم ملاحقتهم بمحيط مدينة العريش ومناطق الشيخ زويد ورفح وفرارهم.

وقالت مصادر أمنية، إن القوات رفعت درجات الاستنفار إلى أقصى درجاتها لإحكام السيطرة، وقامت بنشر أكمنة أمنية إضافية وتعزيز الارتكازات الأمنية بقوات إضافية، وإقامة حواجز أمنية جديدة ونقاط تفتيش على طريق العريش القنطرة، وبئر العبد الجفجافة غرب شمال سيناء، وطريق العريش الحسنة، وبغداد النفق والحسنة النفق ونخل نويبع، والطرق الحدودية.

وأضافت المصادر أنه تم تأمين المقرات الحكومية والأمنية بمختلف أنحاء شمال سيناء، وتعزيز الانتشار الأمنى حولها ونشر كاميرات مراقبة، وإغلاق كلى لمحيط المقرات المهمة منها إلى جانب إغلاق الميادين والشوارع التى تتواجد بها ارتكازات أمنية.

كما واصلت قوات الشرطة حملاتها اليومية داخل مدينة العريش صباح اليوم، ونشرت الشرطة حواجز أمنية وأكمنة تفتيش مفاجئة وفحص للمشتبه بهم.

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مصر 365