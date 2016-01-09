83%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى التصدى لدعوات عنف الإخوان

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الداخلية فى التصدى لدعوات عنف الإخوان توقع غالبية القراء جهود الداخلية فى التصدى لدعوات عنف الإخوان.

وتوقع 83% من القراء، نجاح جهود الداخلية فى التصدى لدعوات عنف الإخوان، بينما استبعد 14%من القراء نجاح جهود الداخلية فى التصدى لدعوات عنف الإخوان، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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