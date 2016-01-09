الرئيس يطلق اليوم الموقع الإلكترونى لـ"بنك المعرفة" وبرنامج تأهيل الشباب

يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الموقع الإلكترونى لمشروع "بنك المعرفة"،اليوم السبت ، والذى كان قد أعلن عنه فى عيد العلم فى ديسمبر 2014، ضمن مبادرة "نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر" .

كما سيعلن الرئيس أيضا إطلاق أولى دورات برنامج تأهيل الشباب للقيادة، والذى أعلن عنه الرئيس منذ فترة، وتم اختيار 500 شاب من بين أكثر من 60 ألف متقدم.

ويعد مشروع بنك المعرفة المصرى، أحد اهم المشاريع العلمية فى الفترة المقبلة حيث يحوى أكبر مكتبة رقمية فى العالم تتكون من المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم مثل"سبرنجر- نيتشر- ناشونال جيوجرافيك- دسيكفرى- إيلسفير- كامبريدج- أكسفورد- بريتانيكا- أميرالد- ثومسون رويترز، والعشرات من الناشرين".

الرئيس يطلق الموقع الإلكترونى "بنك المعرفة " السبت.. المشروع يتيح المحتوى العلمى لـ90 مليون مواطن.. يضم مكتبة رقمية عالمية لأكبر دور النشر حول العالم.. ويعرض الدوريات العلمية فى كافة مجالات المعرفة