مباحث المطار تحبط تهريب 4 ملايين ريال سعودى و400 ألف دولار إلى الأردن

أحبطت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى بقيادة اللواء عبد الناصر حامد، محاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد تبلغ قيمتها 4 ملايين ريال سعودى و400 ألف دولار أمريكى كانت بحوزة راكب مصرى حاول السفر بهم إلى الأردن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت معلومات وردت إلى الجهات المعنية بمطار القاهرة، تفيد باعتزام أحد الركاب تهريب مبالغ مالية كبيرة ، حيث تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميدين محمد صلاح رئيس مباحث المطار ومحمد المنسى رئيس مباحث الأموال العامة بالمطار.
وتكمن الفريق من ضبط الراكب " مصطفى . م " 28 عاما من محافظة الجيزة، أثناء إنهاء إجراءات سفره على الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان ، وبتفتيشها تبين إخفاء للأموال المضبوطة داخل علب حلوى كبيرة.
وحرر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، محضرا بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.