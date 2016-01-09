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مباحث المطار تحبط تهريب 4 ملايين ريال سعودى و400 ألف دولار إلى الأردن

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مباحث المطار تحبط تهريب 4 ملايين ريال سعودى و400 ألف دولار إلى الأردن مباحث المطار تحبط تهريب 4 ملايين ريال سعودى و400 ألف دولار إلى الأردن
أحبطت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى بقيادة اللواء عبد الناصر حامد، محاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد تبلغ قيمتها 4 ملايين ريال سعودى و400 ألف دولار أمريكى كانت بحوزة راكب مصرى حاول السفر بهم إلى الأردن.

وكانت معلومات وردت إلى الجهات المعنية بمطار القاهرة، تفيد باعتزام أحد الركاب تهريب مبالغ مالية كبيرة ، حيث تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميدين محمد صلاح رئيس مباحث المطار ومحمد المنسى رئيس مباحث الأموال العامة بالمطار.

وتكمن الفريق من ضبط الراكب " مصطفى . م " 28 عاما من محافظة الجيزة، أثناء إنهاء إجراءات سفره على الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان ، وبتفتيشها تبين إخفاء للأموال المضبوطة داخل علب حلوى كبيرة.

وحرر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، محضرا بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.

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مصر 365