"جهاز العاشر": إنشاء أول كوبرى مشاة بسلالم كهربائية على طريق القاهرة ـ الاسماعيلية

كشف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية وتطوير مدينة العاشر من رمضان، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استلمت الموقع الخاص بإنشاء كوبرى المشاة، حيث تم البدء الفورى فى الإنشاء منذ أيام، وستقوم القوات المسلحة بكافة الأعمال من تصميم الرسومات الهندسية والتنفيذ والإنشاءات.>وأوضح رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على تنفيذ سلالم الكوبرى بالنظام الكهربائى، حرصا من الجهاز على توفير أقصى سبل الراحة للمواطنين وتشجيع المارة على استخدام الكوبرى.

ويعتبر المشروع، أول كوبرى يعمل بهذا النظام على طريق "القاهرة ـ الاسماعلية الصحراوى".

وأكد النجار، أن المرحلة الأولى تم البدء فيها لإنشاء الكوبرى الخاص بالمشاة حفاظا على أرواح المواطنين، كما سيتم إنشاء كوبريين للسيارات بعد ذلك لتخفيف الكثافة المرورية وحل مشكلة الزحام وقت الذروة الخاصة بخروج العمال من المنطقة الصناعية والانتهاء من اعتماد الرسوم الهندسية للكبارى.