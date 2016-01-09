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"فاينانشيال تايمز" ترصد موت العشرات جوعا فى مدينة سورية

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"فاينانشيال تايمز" ترصد موت العشرات جوعا فى مدينة سورية "فاينانشيال تايمز" ترصد موت العشرات جوعا فى مدينة سورية

>رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية موت عشرات الأشخاص جوعا فى مدينة "مضايا" السورية المحاصرة، بينما هناك أكثر من 20 ألف شخص معرضا لخطر الموت جوعا وملاقاة نفس المصير.

وأوضحت الصحيفة فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونىأمس الجمعة أن وكالات إغاثة دولية ونشطاء فى المنطقة طالبوا السورية بالسماح بوصول المساعدات الإغاثية إلى سكان المدينة المحاصرة القريبة من الحدود اللبنانية.

وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بتقديم إغاثة عاجلة إلى مدينة مضايا الواقعة شمال غرب العاصمة السورية دمشق، إذ قالت المنظمة الدولية إن 23 شخصا قضوا جوعا فى عياداتها الموجودة فى المدينة المحاصرة.

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مصر 365

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