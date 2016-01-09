غياب الفنانين عن جنازة حمدي أحمد

في حضور عدد قليل للغاية من الفنانين شيعت جنازة الفنان الراحل حمدي أحمد من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

فلم يحضر سوى الفنانين خالد زكي وأحمد راتب ورشوان توفيق ونقيب الممثلين أشرف ذكي.

وتقام مراسم العزاء غدا السبت.

وكان الفنان الراحل قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 83 عاماً عقب سلسلة من الأزمات الصحية التي مرت به خلال السنوات الماضية.

وكان حمدي أحمد قد إعتزل الفن منذ عامين بسبب ظروفه الصحية وكان أخر عمل سينمائي قدمه هو فيلم"صرخة نملة" منذ خمسة أعوام أمام رانيا يوسف وعمرو عبد الجليل.

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