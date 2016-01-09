كيف تحول أيمن رضا إلى أبو شهاب

بدأ النجم السوري أيمن رضا تصوير مشاهده في مسلسل الكوميديا البدوي الطواريد للمخرج مازن السعدي وسيناريو وحوار مازن طه.

ويؤدي أيمن رضا في المسلسل بحسب ما علم "سيدتي نت" شخصية "أبو شهاب " ولكن ليس عقيد حارة الضبع هذه المرة وإنما رئيس المخفر الجديد الذي تقرر إنشاؤه في قبيلة الطواريد حيث يتدخل في تفاصيل حياتهم اليومية بشكل كبير كما انه يضع أهل القبيلة كلهم في السجن بعض الأحيان خلال محاولته فرض القانون.

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