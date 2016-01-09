معتصم النهّار: لن أكون عكيداً تقليدياً في الحارة الشاميّة

يواصل النجم والممثل السوري معتصم النهّار تصوير مشاهده في بطولة مسلسل "خاتون" الشامي.

ويجسد النهّار دور "الزيبق" شقيق "عكّاش" (باسم ياخور) الذي يذيق الحارة ألواناً من العذاب لأنه مظلوم من وجهة نظره، إلّا أن شخصية "الزيبق" تمر بتحولات درامية عدة، من أبرزها العلاقة مع أخيه من جهة، وعلاقته مع الحارة من جهة أخرى، في تداخل بين الواجبين العائلي والوطني وبين ما يمليه القلب عليه، بخاصةٍ أن هناك من ينافسه على قلب من يحب.

ويصف النهّار "الزيبق" بـ"الفتيّة والرجولية، والتي تشبه شخصية زورو إلى حدّ كبير".

ويكشف من جهة أخرى توليه مهمة "العكيد" في إحدى محطات النص، مشدداّ على ابتعاده عن "النمطية التي استهلك بها دور العكيد"، قائلاً: "النص يعطي الشخصية لون ومنطق جديد، الزيبق غير عدواني وليس أزعراً وعمله ليس محصوراً في الحارة فقط كما نراه في الأعمال الأخرى، وهو شخص منطقي فلا تحكمه العصبية او فرض الرأي على الآخرين".

وختم كلامه: "مشاركتي في العمل تجربة جديدة لي من حيث النوع والحجم".

ويضم "خاتون" ترسانة من النجوم السوريين والعرب من أبرزهم باسم ياخور و سلافة معمار وكاريس بشّار و سلّوم حداد وكندة حنا وميلاد يوسف وأيمن رضا وزهير رمضان وجيني إسبر وشكران مرتجى ونادين تحسين بك وغيرهم. ومن لبنان يوسف وورد الخال و طوني عيسى وغنوة محمود، وحسن كشّاش من الجزائر، في "فانتازيا شامية" بعيدة من النمطية التي سادت صورة "الحارة"، على أن يبدأ عرض العمل في رمضان المقبل على مدى 60 حلقة، من إنتاج "غولدن لاين"، وتأليف طلال مارديني، ومعالجة درامية لسيف حامد، وإخراج تامر إسحق.