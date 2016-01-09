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باسم يوسف يعود للظهور لأول مرة عبر فضائية تبث من مصر

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السبت 09-01-2016 03:43

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن حلول الاعلامي باسم يوسف ضيفا عليها في برنامج "المتاهة" المزمع عرضه الثلاثاء القادم عبر فضائية ام بي سي ، في أول لقاء له على فضائية تبث من مصر منذ إيقاف برنامجه "البرنامج".

منذ ذلك الحين لم يظهر باسم في أي من القنوات سوى بعض القنوات الأجنبية فقط ومن المتوقع أن تشهد حلقة باسم يوسف نسبة مشاهدة عالية خاصة وأن له محبيه من كافة أنحاء الوطن العربي ينتظرونه بشغف.

 

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