بالصور: كواليس أول يوم تصوير من "30 سنة" لأحمد السقا ومنى زكي

بعد غياب ثمانية سنوات عن العمل المشترك بين كل من أحمد السقا ومنى زكي، التقى الثنائي من جديد من خلال فيلم "من 30 سنة" الذي بدأ تصويره مؤخراً مع المخرج عمرو عرفة وكتب السيناريو والحوار أيمن بهجت قمر وانتاج "وليد منصور" في أولى تجاربه السينيمائية.

حضر اول يوم تصوير الفنان "أحمد فهمي لتهنئة فريق عمل الفيلم على بدء التصوير كما يشارك أيضاً بظهور خاص في العمل لصداقته القوية بفريق الفيلم وعلى رأسهم أحمد السقا.

فيلم "من 30 سنة" بطولة احمد السقا ومنى زكي وشريف منير ونور اللبنانية وميرفت أمين وصلاح عبد الله وأحمد فهمي وأحمد فؤاد سليم ورجاء الجداوي وسليمان عيد ومحمود البزاوي.

وحرص القائمين على العمل مثل المنتح وليد منصور على تأمين شديد على لوكيشن التصوير باشراف من الجارد "فتحي تاج" ومجموعة كبيرة من مساعديه من البودي جاردات الذين يحمون مواقع التصوير لتأمين تواجد الفنانين أثناء التصوير ومنع دخول أي عناصر غريبة لموقع التصوير.

وقد سبق وتعرض "أحمد السقا" لحادث بسيارته أثناء قدومه لموقع التصوير أول يوم إلا إنه أصر على الحضور وبدأ التصوير لعدم إعاقة الجدول الزمني لتصوير الفيلم.

ومن المقرر إستكمال التصوير هذا الأسبوع مع باقي نجوم العمل ليستمر التصوير لعدة اسابيع على أن يعرض الفيلم بموسم عيد الفطر المقبل.

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