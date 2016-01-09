دموع الفنانات في عزاء ممدوح عبد العليم

لم تتمالك كافة الفنانات اللواتي حضرن عزاء الفنان الراحل ممدوح عبد العليم أنفسهن من البكاء خاصة في لحظة مواساتهن لزوجته الاعلامية شافكي المنيري التي بدت حزينة لفقدان زوجها بشكل كبير.

فبمجرد حضورها إلى مراسم العزاء حيث كانت من أوائل الحضور، بكت الفنانة ليلى علوي بعد حالة البكاء الشديدة التي احتضنتها بها شافكي ودعت لها ليلى بالصبر فيما بكت طيلة العزاء صديقته الفنانة الهام شاهين وكان مناخ الحزن للفقدان المفاجىء للفنان الراحل مخيما على الجميع سواء رجال أو سيدات.

وحضر مراسم العزاء محمود عبد العزيز ومحمود ياسين ومحمد رياض ونبيل الحلفاوي وسمير صبري ومحمد الشقنقيري وحسن كامي وأشرف زكي وهشام سليم وهشام عباس وعائلة العدل جروب والمخرجين خالد يوسف ومحمد النجار ومن الفنانات حضرت أيضا لقاء سويدان وبشرى ويسرا وفيفي عبده ولقاء الخميسي وغادة عبد الرازق التى جاءت برفقة صديقتها عبير صبري وكانت غادة أخر فنانة شاركت الفنان ممدوح عبد العليم في أخر عمل له وهو"السيدة الأولى"منذ ثلاثة أعوام.

ومن الاعلاميين حضر كل من عمرو أديب ومحمود سعد وخيري رمضان.

كواليس العزاء:

1أثارت عصبية الفنان محمود عبد العزيز على عامل بسيط تسبب في إصطدام سيارته في غضب من حوله كونه أحرج الرجل.

2أثارت الممثلة حنان شوقي غضب الصحافيين بعد طلبها لهم بالخروج من العزاء في الوقت الذي لم يطلب أحد منهم تصريح منها حتى تثار بهذا الشكل وإتهمها الكثيرين بالبحث عن الشو الاعلامي.

3 ظهر الفنان حسن الرداد في العزاء بشكل غريب حيث أطال شعره بشكل كبير وأطلق لحيته.

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