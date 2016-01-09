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"الأعلى للجامعات"يوافق على قرار إلغاء التدريس بالملازم فى الكليات العلمية

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"الأعلى للجامعات"يوافق على قرار إلغاء التدريس بالملازم فى الكليات العلمية "الأعلى للجامعات"يوافق على قرار إلغاء التدريس بالملازم فى الكليات العلمية
قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قرار جامعة القاهرة الخاص بإلغاء التدريس بالملازم والمذكرات، قرار جيد ، وسيتم تعميمه على الكليات العلمية بداية من العام المقبل عن طريق لجان القطاع.

وأضاف "حاتم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة التى تواجه تطبيق القرار بالكليات النظرية، هى الأعداد الكبيرة للطلاب مقارنة بأعضاء هيئة التدريس، كما أنه لا توجد هناك مراجع بالمكتبة الرقمية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن الأهم من وجود قرار هو وجود آلية مناسبة للتنفيذ.


>- رئيس جامعة القاهرة لـ"اليوم السابع": إلغاء التدريس بالملازم من العام المقبل.. القرار لإصلاح التعليم وتخفيف العبء عن أبنائنا.. ويؤكد: يواجه إرهاب بعض الأساتذة للطلاب.. وإحالة المخالف لمجلس تأديب

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