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"بيطرى الوادى الجديد": 167 ماشية مصابة بالبيروسيلا وانتقال العدوى لـ6 أشخاص

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"بيطرى الوادى الجديد": 167 ماشية مصابة بالبيروسيلا وانتقال العدوى لـ6 أشخاص "بيطرى الوادى الجديد": 167 ماشية مصابة بالبيروسيلا وانتقال العدوى لـ6 أشخاص
أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، تأكيد إيجابية عينات 167 رأس أغنام وماشية مصابة بمرض البيروسيلا، بعد أن وصلت نتائج العينات المشتبه بها من المعامل المختصة والتى تم اكتشافها بقرية القلمون، فى مزرعة تضم أكثر من 600 رأس ماشية وأغنام.

وأشارت مديرية الطب البيطرى فى بيان لها إلى انتقال العدوى من الحالات المصابة إلى 6 أشخاص من العمال والمخالطين للمواشى والأغنام فى المزرعة، ونقلهم إلى مستشفى الحميات بالداخلة لتلقى العلاج اللازم.

وقال الدكتور محمد بشير، مدير عام الطب البيطرى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن فِرَق المكافحة، تقوم بتحصين الماشية والأغنام بصفة دورية وتصدر توجيهات مباشرة للإدارات البيطرية بضرورة فحص المزارع ضمن برنامج التحصين حيث اكتشفت إحدى فرق التحصين وجود اشتباه لـ167 حالة ضمن مزرعة بقرية القلمون والتى تم إدخال 24 رأس أغنام واردة من محافظة سوهاج دون الخضوع للحجر البيطرى، وإرسال العينات إلى معمل القاهرة، وتبين إيجابية العينات.

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