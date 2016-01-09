حفاظًا على صحة طفلك.. "متستعجليش" على أكله بدرى إلا بعد 4 شهور من ولادته

الحمية الغذائية للطفل حديث الولادة من أبرز الأشياء التى تؤرق كثيرًا من الأمهات خاصة لو كانت أمًا لأول مرة، نظرًا لأنها ليست على دراية بنوعية الطعام المناسب والمفيد للطفل فى كل مرحلة عمرية.

حول ذلك تقول دكتور نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إنه يتحدد نوع الطعام المفترض للطفل تناوله حسب عمره، فعلى سبيل المثال يجب أن تقتصر تغذية الطفل فى الثلاث أشهر الأولى من عمره على لبن الرضاعة أو اللبن الخارجى "اللبن الصناعى" فى حالة عدم استجابة الطفل للرضاعة الطبيعية.

واستكملت د. نهى قائلة "غير مسموح تناول الطفل أى طعام فى الأشهر الأولى من عمره سوى لبن الرضاعة الطبيعية نظرا لأن معدته فى ذلك الوقت تكون غير قادرة على هضم الأطعمة الأخرى".

وتابعت د. نهى قائلة "يمكن إدخال بعض المكملات الغذائية السريعة إلى النظام الغذائى للطفل، وهى تباع بالصيدليات أو المحال التجارية الكبرى لكى تستعد المعدة بعد ذلك لتناول بعض الوجبات الخفيفة مثل شوربة الخضار ولكن بعد هرسها جيدا وذلك يصبح عمر الطفل 4 شهور".

وأضافت د. نهى قائلة "لا يجب على الأم أن تستعجل إقبال طفلها على تناول بعض الأطعمة حتى لا يتعرض للمشاكل الصحية التى تتعلق بحساسية الطعام".