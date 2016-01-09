دار الإفتاء الليبية تنعى شهداء تفجير زليتن وتدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطنى

دعت دار الإفتاء الليبية أعضاء المؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته" وأعضاء البرلمان وكذلك شيوخ القبائل والنخب والأعيان فى الشرق والغرب والجنوب، إلى أن يكونوا على مستوى المسؤولية ويسارعوا فى تنفيذ بيان مجلس الوفاق الوطنى لتشكيل حكومة الوفاق فى غضون أسبوعين.

وأهابت دار الإفتاء، فى بيان لها مساء أمس، بكتائب الثوار المكلفين من رئاسة الأركان أن يهبوا جميعا متعاونين لحفظ الأمن ولا يتوانوا فى تخليص البلاد من البغاة والمجرمين حسب وصفها .

كما دعا البيان الأجهزة الأمنية وكافة الجهات ذات العلاقة إلى بذل الجهد وتقديم الدعم للمرابطين فى البوابات الأمنية وتوفير كافة المعدات اللازمة بما يمكنهم من أداء مهمتهم على أكمل وجه .

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