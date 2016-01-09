وزير السياحة يضع حجر أساس أكبر مشروع سياحى بالساحل الشمالى اليوم

أعلنت محافظة مطروح، فى بيان صحفى لها، أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، سيستقبل صباح اليوم السبت، هشام زعزوع وزير السياحة و رؤساء هيئات التنمية السياحية والتخطيط العمرانى والاستثمار، لوضع حجر الأساس لأكبر مشروع سياحى بالساحل الشمالى فى منطقة سيدى عبد الرحمن.

وأكد المهندس محمد شريف مدير عام إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح، أن المشروع السياحى يقع بمنطقة سيدى عبد الرحمن، على مساحة 2230 فدان، سيقام عليها 7 فنادق و25 ألف وحدة سكنية ومستشفى ومدارس وجامعة أهلية ومحطات لتحلية المياه بطاقة 5000 متر مكعب يومياً ومحطة لمعالجة للصرف الصحى بطاقة 3000 متر مكعب يومياً ومحطة توليد كهرباء بطاقة متجددة 6000 ميجاوات ومركز شرطة ومكتب بريد ومضمار للخيل والإبل ومنطقة رياضية وتجارية وترفيهية، بتكلفة استثمارية 14 مليار جنيه تتيح 45 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ و8500 فرصة عمل لأبناء المحافظة، عند انتهاء إقامة المشروع وبدء تشغيله، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 7 سنوات على 8 مراحل.

وأضاف مدير عام إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح، بأنه سيتم وضع حجر الأساس، اليوم السبت، للأعمال التى ستقام على مساحة 1600 فدان وهى فندق 5 نجوم وفندق 4 نجوم و1550 غرفة فندقية بتكلفة استثمارية 4 مليار جنيه.

ومن جانبه، أكد محافظ مطروح، أن فرص الاستثمار بالمحافظة واعدة ومتنوعة، فى الاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية، وذلك لما تتمتع به محافظة مطروح من مقومات، تؤهلها لتصبح واحدة من أهم المدن فى الشرق الأوسط، لتنعكس تلك المشروعات الاستثمارية على الاقتصاد المصرى.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة فى العقد، للمراحل الثمانية للمشروع فى فترة أقصاها 7 سنوات والتـأكيد على الاستعانة بأبناء مطروح فى المشروع كشرط أساسى وتدريبهم على أعلى مستوى من قبل الشركة المنفذة للمشروع.

وقال المحافظ أنه يسابق الزمن لكى تترجم كافة المشروعات التى وقعت فى المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى أقيم بمطروح فى أكتوبر الماضى تحت عنوان " مطروح مستقبل الاستثمار"، أبرزها الميناء التجارى بمنطقة النجيلة، والذى يجرى حالياً إعداد الدراسات الميدانية له، ومشروع تطوير هضبة عجيبة وشاطئ روميل ومشروعات صناعية وزراعية بواحة سيوة، حتى تصبح مطروح قاطرة التنمية لمصر، وذلك بفضل وعى أبنائها حماه مصر على البوابة الغربية.