رئيس الوزراء يفتتح غداً متحف النيل بأسوان بحضور سفراء أوروبا وإفريقيا

يفتتح المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، متحف النيل بأسوان ، غداً الأحد ، ، بحضور الدكتور حسام مغازى وزير الرى، وعدد من سفراء الدول العربية والأوروبية والإفريقية فى مصر ، وممثلى الجهات المانحة .

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الرى أن العمل فى متحف النيل بدأ خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، بعد تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استكمال العمل فى إنشاء المتحف وتخصيص الميزانية الخاصة به.

بلغت تكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه، ويقع على مساحة 146 ألف متر مربع منها ألف متر مربع تخصيص من محافظة أسوان، والباقى من أملاك وزارة الرى ،و تم تخصيص 129 ألف متر مربع للعرض المتحفى، ويضم المتحف قاعات عرض ومؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية، إضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء، ويتكون المتحف من 3 طوابق، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه.

و يضم المتحف عدد من المقتنيات الأثرية تشمل 250 قطعة أثرية، تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط، كما أهدت وزارة الثقافة المتحف 61 لوحة فنية هامة توضح أبرز ما تناوله كبار الفنانين المصريين لرحلة نهر النيل فى مصر.

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