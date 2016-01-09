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برلمانى بسوهاج:اليوم..جلسة صلح بين عائلتى الموازن والمراعوة لإنهاء الخصومة

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برلمانى بسوهاج:اليوم..جلسة صلح بين عائلتى الموازن والمراعوة لإنهاء الخصومة برلمانى بسوهاج:اليوم..جلسة صلح بين عائلتى الموازن والمراعوة لإنهاء الخصومة
قال جابر الطويقى، النائب البرلمانى بدائرة دار السلام فى سوهاج، إنه سيعقد اليوم السبت، جلسة صلح بين عائلتى الموازن والمراعوة، تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبو الفتوح مدير الأمن.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه تحدث مع أفراد العائلتين وتم إقناعهم بالصلح وإنهاء الخصومة الثأرية، والتى كانت مستمرة منذ سنوات طويلة.
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