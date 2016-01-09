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عشان تربى ابنك صح علمه المواقف اللى لازم يقول فيها "لا"

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عشان تربى ابنك صح علمه المواقف اللى لازم يقول فيها "لا" عشان تربى ابنك صح علمه المواقف اللى لازم يقول فيها "لا"
من أهم سبل التربية السليمة، هو أن يبنى الأبوان شخصية مستقلة للطفل، ولا يصح إطلاقًا أن يبنى الأبوان شخصية اعتمادية تنبثق وتعتمد عليهما فقط، ولا يمكنها اتخاذ القرارات وحدها، أو الرفض والقبول دون العودة إلى الأبوين.

الدكتور محمد رمضان، الأخصائى النفسى، أوضح خلال حديثه، أن تربية الطفل تستلزم أن يربيه الأبوان على الاعتداد برأيه، والاعتماد على نفسه، لأن الطفل لا يمكنه التفاعل والتعاطى مع العالم الخارجى بكل عراقيله ومشكلاته، دون أن يكون له شخصيته وطريقة تفكيره المستقلة، التى تجعله يتصرف بشكل سليم سواء فى وجود أبويه أو عدم وجودهما.

ومن هنا لابد أن تعلم طفلك أن يقول كلمة "لا" فى مواضعها، وذلك بعدم إجباره على فعل أى شىء دون إقناع، وذكر أسباب مقنعة لعقله الصغير، كذلك بالحديث الدائم معه عن أهمية الاستقلال، والتفكير السليم وعدم التهور، وأهمية احترام حرية الآخرين.

وتابع الدكتور محمد نصائحه، مؤكدًا على ضرورة أن تعلم طفلك أن يقول "لا" لكل من يحاول استغلاله من زملائه بالمدرسة وأن يكون قويا ويتحمل تبعات قراره، وأن يقولها عندما يطلب منه أن يكذب، وأن يقولها عندما يواجه الكثير من الأشياء المثيرة والإغراءات سواء المادية أو المعنوية، وأن يتكيف على ما يحصل عليه ويتقبله دون أن يتنازل ليحصل على أشياء لا تخصه، وأن يقولها إذا شعر بالظلم أو الإهانة، أو إذا طلب منه أحد أن يقوم بفعل لا يريده، كطلب الغناء من الأطفال، أو الرقص وغيرها، ولكن هذبه وعلمه أن يقولها بنوع من الاحترام وقوة الشخصية فى آن واحد

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مصر 365