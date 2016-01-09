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"المجمعات الاستهلاكية" تطرح 120 طن خضراوات ولحوم وسلع يوميا بأسعار مخفضة

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"المجمعات الاستهلاكية" تطرح 120 طن خضراوات ولحوم وسلع يوميا بأسعار مخفضة "المجمعات الاستهلاكية" تطرح 120 طن خضراوات ولحوم وسلع يوميا بأسعار مخفضة
أكد محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، أنه يتم توفير الخضراوات والفاكهة باستمرار فى فروع الشركة بأسعار منخفضة تصل إلى 25%،إضافة إلى ضخ 120 طن خضراوات وفاكهة وسلع غذائية يوميًا لمواجهة غلاء الأسعار بالأسواق.
>وأضاف محسن زاهر لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات السلع واللحوم وكذلك الخضروات والفاكهة أولا بأول؛ لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى إحداث توازن فى الأسواق وانه يتم بيع السلع فى منافذ الشركة بشكل مستمر .
>- مجمعات النيل الاستهلاكية: ضخ 40 طن خضراوات يوميا بأسعار مخفضة

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مصر 365

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