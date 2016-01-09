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قطع الكهرباء عن قليوب من الثامنة صباحا لمدة 3 ساعات بسبب أعمال الصيانة

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قطع الكهرباء عن قليوب من الثامنة صباحا لمدة 3 ساعات بسبب أعمال الصيانة قطع الكهرباء عن قليوب من الثامنة صباحا لمدة 3 ساعات بسبب أعمال الصيانة
أعلن اللواء طارق زايد رئيس مركز ومدينة قليوب ، أنه سيتم قطع الكهرباء عن المدينة ،اليوم السبت ،بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحا لإجراء أعمال صيانة بالمحطة الرئيسية التى تغذى المدينة .

وأشار رئيس المدينة إلى أن شركة الكهرباء اخبرت المواطنين بذلك حتى يتسنى لهم فصل جميع الأجهزة الكهربائية خلال تلك الفترة، تحسبا لأى زيادة أو ضعف فى التيار الكهربائى مما قد يؤدى إلى فساد الأجهزة بالمنازل والمستشفيات .


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