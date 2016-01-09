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طقس صحو اليوم و ارتفاع في درجات الحرارة

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طقس صحو اليوم و ارتفاع في درجات الحرارة طقس صحو اليوم و ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً على بعض المناطق، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً على الجزر والمناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

فيما استمر الطقس يوم أمس صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وارتفعت درجات الحرارة تدريجياً على مناطق متفرقة، وظلت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. وتتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الساحلية والجزر بين 23 ـ 26 درجة مئوية والصغرى بين 14 ـ 20 درجة، وفي المناطق الداخلية تتراوح العظمى بين 24 ـ 27 درجة والصغرى بين 10 ـ 15 درجة مئوية، بينما العظمى في المناطق الجبلية بين 12 ـ 17 درجة والصغرى بين 8 ـ 11 درجة مئوية.

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